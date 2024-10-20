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Фрэнсис Нганну посвятил первую победу после ухода из UFC умершему сыну

Опубликовано:

Франко-камерунский боец ММА и боксер Фрэнсис Нганну
Фрэнсис Нганну. Фото: DANIEL LEAL/AFP via Getty Images

Бывший чемпион UFC в тяжелой весовой категории Фрэнсис Нганну посвятил свою первую победу после ухода из промоушена умершему сыну Коби, сообщает NUR.KZ со ссылкой на ESPN MMA.

38-летний камерунец в воскресенье провел первый за два года поединок по правилам смешанных единоборств. Нганну встретился с бразильцем Реннаном Феррейрой в рамках главного события турнира PFL Super Fights: Battle of the Giants в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Поединок, рассчитанный на пять раундов, завершился в стартовой пятиминутке, экс-чемпион UFC нокаутировал соперника и одержал первую победу в ММА с 2022 года.

"Без Коби нас бы здесь сегодня не было. Надеюсь, они запомнят его имя", - заявил Фрэнсис Нганну после боя.

Коби – сын спортсмена, скончавшийся весной текущего года в возрасте 15 месяцев. О гибели ребенка сообщил сам Фрэнсис.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2176467-frensis-ngannu-posvyatil-pervuyu-pobedu-posle-uhoda-iz-ufc-umershemu-synu/

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