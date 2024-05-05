Фрэнсис Нганну похоронил 15-месячного сына

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе и действующий боец MMA Фрэнсис Нганну рассказал в своем X-аккаунте, как прошли похороны его полуторагодовалого сына, передает NUR.KZ.

Ребенок спортсмена скончался 27 апреля на 16-м месяце жизни. Причины трагедии не называются.

"Радуга, поднятая вчера на церемонии похорон Коби, стала свидетелем всей вашей любви к нему, ребята. Он родился королем и ушел королем", — написал Нганну, прикрепив кадр с радугой и совместную фотографию с сыном.

Радуга на похоронах сына Фрэнсиса Нганну. Фото: X-аккаунт Фрэнсиса Нганну

Ранее экс-чемпион UFC эмоционально высказался о своей потере, назвав жизнь "несправедливой и безжалостной".

Нганну последний раз выступал по правилам MMA в январе 2022 года. Тогда он защитил пояс UFC, после чего покинул промоушен. В дальнейшем франко-камерунский спортсмен провел два поединка в профессиональном боксе, уступив британцам Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа.

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