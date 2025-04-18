Призер Олимпиады Берульцева рассказала, как выучила казахский язык (видео)

Бронзовый призер Олимпиады в Токио каратистка Софья Берульцева в интервью телеканалу Sport+ рассказала о том, как она выучила казахский язык, передает NUR.KZ.

По словам Берульцевой, ее мама по национальности русская, а папа – грек.

"А я казашка (смеется). У меня постоянно спрашивают, где я так хорошо научилась говорить на казахском. У нас был домашний телефон, когда я была маленькая брала трубку и там со мной говорили на казахском.

Я пошла к маме, говорю, что тоже так хочу разговаривать. После этого мама меня отдала в казахский детский садик, дальше в школе, дома был репетитор, три раза в неделю занималась дополнительно, читала казахскую литературу", - поделилась спортсменка.

Отметим, как сообщается на сайте НОК, Софья Берульцева родилась 6 ноября 200 года в Шымкенте.

Является серебряным призером Чемпионата Азии 2019 года, победителем премьер-лиги 2019 года. На Олимпийских играх 2021 года казахстанка завоевала бронзовую медаль.

В том же 2021 году Берульцева стала бронзовым призером чемпионата мира в Дубае и серебряным призером чемпионата Азии в Алматы. В итоге НОК Казахстана признал ее лучшей спортсменкой года.

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