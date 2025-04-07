"+1 сноха Алаколю": Куат Хамитов взбудоражил фанатов фото с девушкой

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов заинтриговал своих подписчиков, опубликовав в Instagram фото с темнокожей девушкой, передает NUR.KZ.

Больше, чем фото, поклонников бойца заинтриговала подпись к нему.

"В общем, кажется, родятся черные Найманы", - подписал Хамитов снимок, добавив смайлик с черным сердцем.

Отметим, Найман - это официальное спортивное прозвище Хамитова.

В комментариях спортсмена засыпали шуточными вопросами, когда свадьба и откуда же "новая невестка казахов".

"Когда свадьба, брат", "А девушка-то на тебя так похожа", "Будьте счастливы", "+1 сноха Алаколю", "Красавчик, бро", - гласят комментарии.

Некоторые комментаторы отметили, что Куату должно быть "неудобно перед Сабиной", имея в виду волейболистку Сабину Алтынбекову, которой Хамитов ранее выказывал симпатию.

Сам Хамитов на комментарии не ответил.

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Напомним, еще в 2020 году на одном из шоу Хамитов признался, что ему приглянулась Сабина Алтынбекова.

"Сейчас есть девушка, за которой я наблюдаю. Сама она тоже спортсменка — это волейболистка Сабина Алтынбекова. Я думаю, у нас будут хорошие дети-чемпионы.

Как говорят мои друзья: "Если вы женитесь, вы будете как Дэвид Бэкхем и Виктория". Она спортсменка, я спортсмен — мы будем хорошо понимать друг друга", - сказал ММА-файтер.

Он отметил, что виделся с Сабиной на съемках одного из шоу. Тогда девушке было 17 лет.

Сама же спортсменка позже заявила, что они с "Найманом" не встречаются, а в 2021-м Алтынбекова вышла замуж. Однако в середине марта Алтынбекова призналась, что развелась с мужем.