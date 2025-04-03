Анну Седокову заподозрили в романе с женатым тренером "Зенита"

Российскую певицу, бывшую участницу группы "ВИА Гра" заподозрили в романе с тренером футбольного клуба "Зенит" Анатолием Тимощуком. Сама Анна эти слухи опровергла.

Седокова опубликовала в Instagram Stories совместную фотографию с женой Тимощука, и в подписи к фото опровергла слухи о своем романе с бывшим футболистом.

"Прочитав очередные новости о моем новом выдуманном романе, в этот раз даже я удивилась. Знакомьтесь, одна из моих лучших подруг и лучших людей на свете, Настя.

Талантливый художник и прекрасная мама двух детей и очаровательной собаки. А также самая любимая женщина Анатолия Тимощука. И все сердечки мира он уже много лет посылает исключительно ей", - подписала певица снимок, призвав закрыть тему.

Анна Седокова и Анастасия Тимощук. Скриншот: instagram.com/annasedokova

Как пишет Sports.ru, в последнее время Седокова стала часто появляться на играх "Зенита", а член тренерского штаба клуба Анатолий Тимощук, по словам очевидцев, посылал ей сердечки с поля. После этого в СМИ и Сети появились слухи, что между ними возникли романтические отношения.

Их подогрела также фотография со страницы самой Седоковой - она опубликовала фото роз, полученных от "таинственного поклонника". К корзине с цветами была прикреплена открытка с нарисованным сердечком.

По данным РИА Спорт, Анатолий Тимощук - бывший украинский футболист, рекордсменом сборной Украины по числу матчей (144).

В составе "Шахтера" он трижды выигрывал чемпионат и Кубок Украины, а также один раз Суперкубок страны.

Тимощук выступал за "Зенит" в 2007-2009 и 2013-2015 годах, выиграв с петербургской командой два чемпионата России, Суперкубок страны, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

С марта 2017 года Тимощук работает в тренерском штабе "Зенита".

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Напомним, бывшего мужа Анны Седоковой, латвийского баскетболиста Яниса Тимму нашли мертвым в центре Москвы в ночь после дня рождения певицы. В сентябре их брак с певицей был расторгнут - они были женаты пять лет.

Комментируя в слезах смерть экс-супруга, Седокова призналась, что последние годы "жила в аду".

Позже Анна сообщала, что после новостей о смерти мужа попала в больницу.