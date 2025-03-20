Попавшая в гендерный скандал чемпионка Олимпиады отреагировала на заявление Трампа

Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф из Алжира объявила о намерении завоевать вторую золотую медаль на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе, передает NUR.KZ со ссылкой на "РИА Спорт".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит участия трансгендеров в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. 6 февраля он подписал указ, запрещающий трансгендерам участвовать в женских спортивных соревнованиях в американских учебных заведениях.

Американский сенатор Томми Тубервилл тогда сообщал, что президент США будет добиваться от МОК полного отстранения трансгендеров от участия в женских состязаниях на Олимпийских играх.

Хелиф прокомментировала это заявление Трампа.

"Я дам прямой ответ: президент США принял решение относительно трансгендерной политики в США. Я не трансгендер. Это меня не касается и не пугает. Таков мой ответ", - заявила боксерша.

Она добавила, что будет защищать свою медаль всеми силами.

Как уточняет РБК, Хелиф призналась, что не знает взглядов Себастьяна Коу, который претендует на пост президента МОК. Возглавляемая британцем World Athletics планирует распространить на спортсменок, родившихся женщинами, но имеющих соответствующий мужскому уровень тестостерона, такие же ограничения, как и на трансгендеров.

Напомним, во время Олимпиады-2024 Хелиф попала в скандал. Широкий резонанс получили рассуждения о том, что она является трансгендерной персоной.

Причиной стала ситуация вокруг отстранения спортсменки от чемпионата мира 2023 года, проводившегося под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA). Эта организация в том же году стала первой структурой, которую Международный олимпийский комитет (МОК) лишил своего признания.

По заявлениям IBA, у Хелиф и тайваньской спортсменки Линь Юйтин в ходе ДНК-тестирования были выявлены XY-хромосомы (стандартная мужская комбинация) и повышенный уровень тестостерона (основной мужской половой гормон). С научной точки зрения такие данные не позволяют со стопроцентной гарантией делать вывод о половой принадлежности человека.

МОК допустил обеих атлеток до Олимпиады-2024, назвав проведенные тесты произвольными и незаконными. Глава МОК Томас Бах заявлял, что Хелиф и Юйтин имеют женские документы и много лет соревновались с женщинами. По его словам, нет никаких оснований причислять этих спортсменок к трансгендерной или интерсексуальной категории.

С заявлением выступил даже министр молодежи и спорта Алжира Абдеррахман Хаммад. В социальной сети Х он "решительно осудил необоснованные нападки на спортсменку Иман Хелиф".

Отец олимпийской чемпионки называл обвинения в адрес дочери безнравственными. Он демонстрировал предполагаемое свидетельство о рождении Хелиф, где указан женский пол. Также мужчина показывал детские фото спортсменки.

Сама Хелиф после одной из побед на Играх-2024 заявила, что хочет сказать всему миру, что является женщиной. Она также прямо отрицала трансгендерный переход, который официально запрещен в Алжире.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.