Падение самолета в реку в США: найдены тела 18 погибших, поиски продолжаются (видео)

Не менее 18 человек погибли при столкновении пассажирского самолета с военным вертолетом над Вашингтоном. Тела некоторых погибших достали из реки Потомак, передает NUR.KZ со ссылкой на CBS.

Как пишет издание, ссылаясь на источники в полиции, выживших пока обнаружить не удалось.

Поисково-спасательные работы на реке продолжаются.

На борту упавшего в реку самолета находилось 64 человека. На борту вертолета, который столкнулся с самолетом, – трое военнослужащих.

Между тем очевидцы рассказали телеканалу CNN о том, что сейчас происходит рядом с рекой, куда упал самолет после столкновения.

"В воздухе слышно, как вертолеты ищут, лодки снуют по воде, полиция помогает им с берега", — рассказала одна из местных жительниц.

По ее словам, "в воздухе ужасно пахнет топливом".

Мужчина, проживающий рядом с местом ЧП, рассказал, что был на крыше своего здания рядом с аэропортом, когда произошло столкновение.

"Что-то очень громко загрохотало. Поэтому я повернулся в сторону и увидел вспышку и что-то полетело вниз, потом все стихло и снова стемнело. Я не сразу понял, что это было. Подумал, может, это салют, петарда или что-то в этом роде", — сказал он.

Напомним, сегодня утром недалеко от аэропорта Вашингтона небольшой самолет столкнулся с военным вертолетом и упал в реку. Авиакомпания American Airlines, которой принадлежит упавший самолет, сообщила, что судно летело из Канзаса в Вашингтон.