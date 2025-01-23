Коррупция, нет системы и проблемы с управлением: что тормозит развитие казахстанского спорта

За последние пять лет Казахстан вложил в спорт свыше 1,2 трлн тенге, однако результаты на международной арене продолжают разочаровывать. Это вызывает вопросы о том, насколько эффективно используются выделенные средства. Чем занимается профильное министерство и когда оно начнет грамотно распределять ресурсы, чтобы вложения в спорт приносили реальные победы, а не только отчеты о потраченных миллиардах?

За последние годы Казахстан значительно увеличил финансирование спортивной отрасли.

Согласно данным Антикоррупционной службы, с 2019 по 2023 годы бюджет на спорт вырос более чем в два раза - с 204 млрд до 340 млрд тенге. В общей сложности, за указанный период в спорт было инвестировано более 1,2 трлн тенге. Однако ожидаемого результата эти вложения пока не принесли: успехи казахстанских спортсменов на международной арене остаются скромными.

Олимпийские игры 2020 года стали тревожным сигналом: Казахстан занял лишь 83-е место, завоевав всего 8 бронзовых медалей. Ситуация в 2022 году оказалась еще более удручающей: казахстанские спортсмены вовсе остались без наград. На Олимпиаде в Париже 2024 года результаты немного улучшились: 43-е место, 1 золотая, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Несмотря на это, показатели все еще далеки от поставленных целей. Даже многомиллиардное финансирование не обеспечило прорыв в спортивной отрасли.

Эксперты связывают скромные успехи с рядом факторов. Среди них - коррупция, отсутствие системной подготовки спортсменов и проблемы в управлении отраслью.

"Одной из основных проблем является недостаточная продуманность подготовки спортсменов к международным соревнованиям, включая Олимпийские игры.

Подготовка к Олимпиаде часто начинается всего за год до соревнований. Основной акцент делается на получение как можно большего числа лицензий, ведь это удобно для отчетности. Но 90% спортсменов, получивших лицензии, возвращаются без медалей. Так как лицензии добываются на второсортных турнирах за счет квот, а не высокого уровня подготовки.

Спортсмены должны начинать подготовку за 2-3 года до Олимпиады, иначе мы не добьемся стабильных результатов", - подчеркнул спортивный журналист Олжас Байбосынов.

Коррупция, по словам эксперта, остается одной из главных проблем. Примеры этого очевидны: в июле 2024 года глава дирекции развития спорта по олимпийским видам в Астане был осужден за хищение 60 млн тенге, выделенных на учебно-тренировочные сборы, и получил взятку в размере 4 млн тенге от подчиненного. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать государственные должности.

"Эти факты показывают, что в спортивной отрасли вращаются огромные средства, но они используются не по назначению. Коррупция глубоко укоренилась, и пока этот вопрос не будет решен, надеяться на устойчивое развитие спорта невозможно", - отметил спортивный журналист.

Еще одной проблемой является система финансирования профессиональных спортивных клубов. Проекты, которые создавались для повышения имиджа страны, не приносят результатов и находятся в состоянии застоя.

"Эти клубы получают финансирование из фонда "Самрук-Казына", но эффективность их работы вызывает сомнения. Например, баскетбольная команда "Астана" в этом сезоне ВТБ-лиги проиграла все 23 матча. Зачем нам команды, которые проигрывают?" - задается вопросом Байбосынов.

Такая ситуация поднимает вопрос о том, насколько оправдано выделение значительных бюджетных средств на профессиональные команды, которые не способны демонстрировать результаты на международной арене.

Помимо проблем с профессиональными командами, Олжас Байбосынов обращает внимание на системные недостатки в организации казахстанского спорта. По его словам, действующая модель тормозит развитие отрасли.

"Наша система устарела. Честно говоря, сейчас мы застряли на одном месте. Казахстан теряет позиции даже в тех видах спорта, где ранее добивался стабильных успехов.

Раньше мы регулярно выигрывали медали в легкой атлетике, но сейчас этого уже нет. Даже в боксе, который традиционно считается одним из сильнейших направлений казахстанского спорта, мы не можем завоевать золотые медали на Олимпиадах последние два турнира", - отмечает Олжас Байбосынов.

Эксперт уверен, что изменения необходимы не только в финансировании, но и в подходе к подготовке спортсменов и управлению спортивной отраслью. Казахстанский спорт, по словам Олжаса Байбосынова, нуждается в реформах. Без изменений в системе финансирования и организации работы спортивной отрасли страна рискует утратить свой спортивный потенциал.

Напомним, вопрос о развитии спорта неоднократно поднимал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"За последние пять лет расходы на спорт высших достижений выросли в два раза, но адекватной отдачи нет. Судя по текущей ситуации, спортивные функционеры занимаются не развитием спорта, а освоением многомиллиардных бюджетов, не ориентируясь на конечный результат. В сфере спорта регулярно фиксируются факты коррупции. Это наносит колоссальный урон не только развитию отечественного спорта, но и имиджу страны. Такая ситуация недопустима", - подчеркнул Токаев на последней встрече с призерами Олимпийских игр.

Таким образом, мы видим, что Министерство спорта и туризма РК, ответственное за развитие спорта, демонстрирует крайне низкую эффективность.

Несмотря на многократное увеличение бюджета, достигнутые результаты остаются далеко от ожидаемых. Отсутствие системной подготовки спортсменов, низкая эффективность использования средств и высокая коррупционная составляющая свидетельствуют о глубокой проблеме в управлении и распределении ресурсов.

Ведомство продолжает действовать в рамках устаревших методов, не умеет правильно учитывать приоритеты и не в состоянии обеспечить реальную отдачу от столь крупных финансовых вложений.