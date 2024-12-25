Олимпийский чемпион Елдос Сметов стал спортсменом года в Казахстане

В столице прошла итоговая премия в области спорта "Үздік", на которой были оглашены имена лучших спортсменов и функционеров в 2024 году, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-служба Министерства туризма и спорта.

Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов наградил лучших в спортивной сфере по итогам 2024 года. В номинации "спортсмен года" победу одержал олимпийский чемпион по дзюдо 2024 года Елдос Сметов.

Дзюдоист стал единственным представителем от сборной Казахстана, кто смог на минувших Играх в Париже завоевать медаль высшей пробы. Таким образом, Сметов стал самым титулованным олимпийцем в истории Казахстана, который смог выиграть весь комплект медалей: серебро Рио-Де-Жанейро-2016, бронза Токио-2020, золото Париж-2024.

Эту премию Сметов разделил с двукратным чемпионом Паралимпиады, казахстанским пара пауэрлифтером Давидом Дегтяревым. Отечественный спортсмен на Играх-2024 снова стал лучшим и отметился золотой медалью. Дегтярев стал первым в истории страны атлетом, который дважды становился победителем на Паралимпиаде.

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