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Олимпийский чемпион Елдос Сметов стал спортсменом года в Казахстане

Опубликовано:

Елдос Сметов, Ербол Мырзабосынов
Елдос Сметов, Ербол Мырзабосынов. Фото: t.me/Turizm_jane_sport_ministrligi

В столице прошла итоговая премия в области спорта "Үздік", на которой были оглашены имена лучших спортсменов и функционеров в 2024 году, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-служба Министерства туризма и спорта.

Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов наградил лучших в спортивной сфере по итогам 2024 года. В номинации "спортсмен года" победу одержал олимпийский чемпион по дзюдо 2024 года Елдос Сметов.

Дзюдоист стал единственным представителем от сборной Казахстана, кто смог на минувших Играх в Париже завоевать медаль высшей пробы. Таким образом, Сметов стал самым титулованным олимпийцем в истории Казахстана, который смог выиграть весь комплект медалей: серебро Рио-Де-Жанейро-2016, бронза Токио-2020, золото Париж-2024.

Эту премию Сметов разделил с двукратным чемпионом Паралимпиады, казахстанским пара пауэрлифтером Давидом Дегтяревым. Отечественный спортсмен на Играх-2024 снова стал лучшим и отметился золотой медалью. Дегтярев стал первым в истории страны атлетом, который дважды становился победителем на Паралимпиаде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2204568-olimpiyskiy-chempion-eldos-smetov-stal-sportsmenom-goda-v-kazahstane/

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