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Эзотерика

"Фантастическая": жена Усика снялась в красном плаще перед новогодними праздниками

Опубликовано:

Екатерина Усик
Екатерина Усик. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Жена украинского боксера Александра Усика - Екатерина Усик, показала новые фотографии - супруга чемпиона снялась в красном плаще, передает NUR.KZ.

Усик опубликовала свежие снимки фотосессии, которая состоялась в Милане, в своем профиле в Instagram.

"С наступающими праздниками вас. Желаю, чтобы в сердцах всегда горели свет и любовь", - написала она.

Екатерина позировала в плаще на улицах Милана, получив стильные фотографии для своего аккаунта.

"Фантастическая женщина", "Катя - огонь", "Вам очень идет такой стиль", "Катюша, просто невероятно. Тебя ждут обложки модных журналов", "Краса", - писали в комментариях фолловеры.

Напомним, 22 декабря супруг Екатерины Александр Усик одержал громкую победу во втором бою с Тайсоном Фьюри - поединок получился конкурентным и завершился единогласным решением судей. Все три арбитра признали Усика сильнейшим со счетом 116-112.

Таким образом украинский супертяж защитил свои чемпионские пояса.

Позже стали известны суммы гонораров украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри за второй очный поединок, который прошел в Саудовской Аравии. Эксперты отметили, что за этот бой Усик заработал больше чем за всю свою карьеру.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2205419-fantasticheskaya-zhena-usika-snyalas-v-krasnom-plashche-pered-novogodnimi-prazdnikami/

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