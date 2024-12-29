"Фантастическая": жена Усика снялась в красном плаще перед новогодними праздниками

Жена украинского боксера Александра Усика - Екатерина Усик, показала новые фотографии - супруга чемпиона снялась в красном плаще, передает NUR.KZ.
Усик опубликовала свежие снимки фотосессии, которая состоялась в Милане, в своем профиле в Instagram.
"С наступающими праздниками вас. Желаю, чтобы в сердцах всегда горели свет и любовь", - написала она.
Екатерина позировала в плаще на улицах Милана, получив стильные фотографии для своего аккаунта.
"Фантастическая женщина", "Катя - огонь", "Вам очень идет такой стиль", "Катюша, просто невероятно. Тебя ждут обложки модных журналов", "Краса", - писали в комментариях фолловеры.
Напомним, 22 декабря супруг Екатерины Александр Усик одержал громкую победу во втором бою с Тайсоном Фьюри - поединок получился конкурентным и завершился единогласным решением судей. Все три арбитра признали Усика сильнейшим со счетом 116-112.
Таким образом украинский супертяж защитил свои чемпионские пояса.
Позже стали известны суммы гонораров украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри за второй очный поединок, который прошел в Саудовской Аравии. Эксперты отметили, что за этот бой Усик заработал больше чем за всю свою карьеру.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2205419-fantasticheskaya-zhena-usika-snyalas-v-krasnom-plashche-pered-novogodnimi-prazdnikami/