Досаев ответил на критику за неубранные трибуны на матче с "Челси"

Аким Алматы Ерболат Досаев во время брифинга на площадке СЦК ответил на критику за неубранные трибуны на матче с "Челси", передает корреспондент NUR.KZ.

Аким отметил, что тоже присутствовал на матче между командами "Челси" и "Астана", который прошел в Алматы.

"Как вы помните, мы извинились. По туристам было все нормально. Это те знаменитые 6 рядов в восточном секторе (неубранные - прим. ред.), где недобросовестные уборщики не довели до конца свою работу, а менеджмент Центрального стадиона в этом отношении не доработал. Приняты решения.

В целом, 21 тысяча болельщиков с учетом атмосферы получили удовольствие. Мы всегда делаем выводы, поэтому никаких претензий со стороны УЕФА или команды к стадиону не было", - рассказал аким.

Он добавил, что стадион был построен в 1958 году и в следующем году начнется его реконструкция. Стадион будет увеличен до 32,5 тысячи мест.

"Он будет соответствовать всем стандартам мирового уровня. Все будет закрыто, не будет открытых площадок. А из этого соответствующие выводы сделаны и я попросил, чтобы руководство могло нанять дополнительные компании, чтобы помогать им работы проводить качественно", - рассказал Досаев.

Он добавил, что концепт стадиона готов, предварительные оценки по концепту уже есть.

Ранее посетители матча "Астана" – "Челси" делились видео, на которых видны сиденья стадиона, заваленные снегом. Некоторые посетители отнеслись к ситуации с юмором.

Прямо во время матча с должности сняли управляющего стадионом Бауыржана Жумажанова.

Отметим, что домашний матч закончился поражением "Астаны" со счетом 3:1.