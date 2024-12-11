Ольга Рыпакова сменила Даниала Ахметова на посту главы федерации легкой атлетики

Сменился президент Федерации легкой атлетики Казахстана - Даниал Ахметов освобожден от должности главы Федерации, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство туризма и спорта.

Состоялось итоговое заседание Федерации легкой атлетики Казахстана за 2024 год.

В ходе заседания Даниал Ахметов объявил о досрочном прекращении своих полномочий и предложил кандидатуру прославленной легкоатлетки, чемпионки Олимпиады в Лондоне, Ольги Рыпаковой на должность президента Федерации. Участники заседания, включая руководителей региональных федераций и спортивное сообщество, единогласно поддержали ее кандидатуру.

Министр турима и спорта Ербол Мырзабосынов поблагодарил Даниала Ахметова за плодотворную работу в качестве президента Федерации и пожелал успехов Ольге Рыпаковой в ее новой должности.

"Легкая атлетика - один из самых популярных видов спорта в нашей стране. На сегодняшний день более 360 тысяч наших соотечественников профессионально занимаются этим видом спорта. Поэтому мы должны вывести легкую атлетику на новый уровень и усилить ее популярность на международной арене.

На сегодняшнем заседании произошли важные изменения в работе Федерации. Даниал Ахметов, возглавлявший Федерацию на протяжении нескольких лет, завершает свои полномочия. Благодарю его за значительный вклад в развитие спорта. Под руководством Даниала Кенжетайулы наши атлеты достигли выдающихся успехов на международных соревнованиях.

Теперь должность президента Федерации занимает олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова. Ольга Сергеевна внесла огромный вклад в развитие отечественной легкой атлетики. Уверены, что она продолжит продвигать легкую атлетику нашей страны на новые высоты", - отметил Ербол Мырзабосынов.

В завершение заседания министр поручил Ольге Рыпаковой уделить особое внимание развитию международного сотрудничества в легкой атлетике, подготовке спортсменов и резервов.

Напомним, летом 2023 года Ахметов покинул пост акима Восточно-Казахстанской области. Регионом он руководил с 2014 года.

С 2018 года Ахметов являлся президентом Федерации легкой атлетики Казахстана. В феврале этого года он вошел в новый состав Национального олимпийского комитета Казахстана в качестве представителя одной из спортивных федераций РК.

Стоит отметить, что Ольга Рыпакова также вошла в обновленный состав НОК, как представитель Комиссии спортсменов.