Станислав Черчесов поделился своими знаниями казахского языка

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов охарактеризовал степень владения казахским языком, передает NUR.KZ со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

Российский специалист подчеркнул, что при работе за рубежом всегда старается изучить местный язык хотя бы на элементарном уровне.

"Если ты находишься в другой стране, где другая культура, то должен знать хотя бы базовые фразы. Где бы я ни работал, то обязательно это изучал. Это нормальное явление.

Конечно, не умею на казахском языке лекции читать и давать установку в раздевалке, но смогу поздороваться и спросить, как дела. Сейчас мало времени для занятий казахским языком. Но когда игроки или персонал сборной общаются, то спрашиваю у них значение слов", — заявил Черчесов.

Ранее российский специалист после языкового инцидента записался на курсы по изучению казахского языка. После другой похожей ситуации Черчесов объяснил новый скандал шуткой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.