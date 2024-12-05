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Станислав Черчесов поделился своими знаниями казахского языка

Опубликовано:

Российский футбольный тренер Станислав Черчесов
Станислав Черчесов. Фото: Christian Bruna/Getty Images

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов охарактеризовал степень владения казахским языком, передает NUR.KZ со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

Российский специалист подчеркнул, что при работе за рубежом всегда старается изучить местный язык хотя бы на элементарном уровне.

"Если ты находишься в другой стране, где другая культура, то должен знать хотя бы базовые фразы. Где бы я ни работал, то обязательно это изучал. Это нормальное явление.
Конечно, не умею на казахском языке лекции читать и давать установку в раздевалке, но смогу поздороваться и спросить, как дела. Сейчас мало времени для занятий казахским языком. Но когда игроки или персонал сборной общаются, то спрашиваю у них значение слов", — заявил Черчесов.

Ранее российский специалист после языкового инцидента записался на курсы по изучению казахского языка. После другой похожей ситуации Черчесов объяснил новый скандал шуткой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2196816-stanislav-cherchesov-podelilsya-svoimi-znaniyami-kazahskogo-yazyka/

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