"Я не должен был отвечать на ее призывы": Макгрегор вновь высказался о приговоре по делу об изнасиловании

Конор Макгрегор новь прокомментировал обвинительный приговор в свой адрес по делу об изнасиловании. Своими мыслями он поделился в соцсети Х, передает NUR.KZ.
Как написал боец, он понимал, что люди хотят услышать его версию событий, но ему самому нужно было время.
"Я знаю, что я совершил ошибки. Шесть лет назад я не должен был отвечать на ее призывы. Я должен был закончить вечеринку. Я никогда не должен был бросать женщину, которую я люблю больше всего на свете. Это все моя вина", - написал Макгрегор.
Тем не менее, несмотря на сожаления, он по-прежнему утверждает, что изнасилования не было.
"Как бы я ни сожалел об этом, все, что произошло той ночью, было по обоюдному согласию, и все присутствовавшие свидетели подтвердили это под присягой. Я поручил своей юридической команде обжаловать это решение.
Я не могу повернуть время назад и буду двигаться вперед. Я безмерно благодарен своей семье, друзьям и поклонникам по всему миру, которые были рядом со мной. Вот и все. Хватит.
Возвращаемся в спортзал — нас ждет бойцовская игра!" – заключил Конор Макгрегор.
Между тем стало известно, что Макгрегора удалили из видеоигры "Hitman: World of Assassination". Соответствующий пост появился в официальном аккаунте игры в соцсети Х.
"Компания IO Interactive (компания-разработчик игры - прим. ред.) приняла решение прекратить сотрудничество с Конором Макгрегором. Решение уже вступило в силу.
Мы относимся к этому вопросу очень серьезно и не можем игнорировать его последствия. С сегодняшнего дня мы начнем удалять весь контент с участием господина Макгрегора из наших магазинов", – говорится в заявлении компании.
Напомним, на прошлой неделе присяжный суд признал ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора виновным по гражданскому иску об изнасиловании женщины в 2018 году.
Присяжные пришли к выводу, что Макгрегор изнасиловал Никиту Хэнд в отеле Дублина в 2018 году. Сам боец настаивал, что интимная связь с потерпевшей у него была по обоюдному согласию.
В итоге суд постановил, что Макгрегор должен выплатить Никите Хэнд компенсацию в размере 247 тыс. евро (128,4 млн тенге).
Позже боец прокомментировал решение суда, заявив, что намерен обжаловать его.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2192628-ya-ne-dolzhen-byl-otvechat-na-ee-prizyvy-makgregor-vnov-vyskazalsya-o-prigovore-v-svoy-adres/