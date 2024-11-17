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Джонс нокаутировал Миочича и защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе

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Американский боец ММА Джон Джонс
Джон Джонс. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джон Джонс одержал победу над своим соотечественником Стипе Миочичем в титульном поединке, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в тяжелом весе (до 120,2 кг) возглавило турнир UFC 309, который прошел в Нью-Йорке (США). Перед этим поединком Джонс владел поясом, а Миочич занимал восьмое место в рейтинге дивизиона.

Бой был рассчитан на пять раундов, но завершился в третьем. Решающим стал удар Джонса ногой с разворота. Он сильно попал в корпус соперника, из-за чего Миочич упал. После нескольких добивающих ударов поединок был остановлен рефери.

Джонс впервые защитил чемпионский пояс UFC в тяжелом весе. За карьеру в MMA он одержал 28 побед при одном поражении (дисквалификации) и одном поединке без результата.

После боя 37-летний американец заявил, что готов обсудить планы, связанные с продолжением карьеры. Ранее Джонс говорил о желании побиться с чемпионом UFC в полутяжелом весе бразильцем Алексом Перейрой. При этом в промоушене хотят, чтобы он защищал титул в бою с обладателем временного пояса тяжелой категории англичанином Томом Аспиналлом.

Миочич проиграл второй раз подряд. Прошлый поединок он провел в марте 2021 года, когда уступил Фрэнсису Нганну и потерял пояс UFC. Всего за карьеру в MMA 42-летний американец одержал 20 побед при пяти поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2188478-dzhons-pobedil-miochicha-i-zashchitil-titul-chempiona-ufc-v-tyazhelom-vese/

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