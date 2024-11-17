Миочич завершил карьеру после поражения от Джонса

Американский боец смешанного стиля (ММА) Стипе Миочич объявил о завершении профессиональной карьеры после поражения от Джона Джонса, передает корреспондент NUR.KZ.
Поединок соотечественников возглавил турнир UFC 309. Джонс одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде и защитил чемпионский пояс в тяжелом весе.
Для Миочича бой стал первым с марта 2021 года. Тогда американец уступил Фрэнсису Нганну и потерял титул, которым владел несколько лет.
Не сумев вернуть пояс в поединке с Джонсом, Миочич объявил о завершении карьеры.
"Да, я ухожу. Спасибо всем!" — ответил бывший чемпион на соответствующий вопрос Джо Рогана после боя, но не положил перчатки в центр октагона.
Миочичу 42 года, в профессиональных MMA он выступал с 2010-го. Всего за карьеру американец одержал 20 побед при пяти поражениях.
В UFC Миочич бился с 2011 года. Он установил рекорд тяжелого дивизиона промоушена по числу бонусов (9), последовательных защит титула (3) и их суммарному количеству (4).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2188482-miochich-zavershil-kareru-posle-porazheniya-ot-dzhonsa/