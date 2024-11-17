Миочич завершил карьеру после поражения от Джонса

Американский боец смешанного стиля (ММА) Стипе Миочич объявил о завершении профессиональной карьеры после поражения от Джона Джонса, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок соотечественников возглавил турнир UFC 309. Джонс одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде и защитил чемпионский пояс в тяжелом весе.

Для Миочича бой стал первым с марта 2021 года. Тогда американец уступил Фрэнсису Нганну и потерял титул, которым владел несколько лет.

Не сумев вернуть пояс в поединке с Джонсом, Миочич объявил о завершении карьеры.

"Да, я ухожу. Спасибо всем!" — ответил бывший чемпион на соответствующий вопрос Джо Рогана после боя, но не положил перчатки в центр октагона.

Миочичу 42 года, в профессиональных MMA он выступал с 2010-го. Всего за карьеру американец одержал 20 побед при пяти поражениях.

В UFC Миочич бился с 2011 года. Он установил рекорд тяжелого дивизиона промоушена по числу бонусов (9), последовательных защит титула (3) и их суммарному количеству (4).

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