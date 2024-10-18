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Отреставрированный стадион "Металлург" открыли в Балхаше (видео)

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Болельщики
Болельщики. Кадр из видео: instagram.com/balqash_qalasy_akimdigi

В Балхаше состоялось торжественное открытие обновленного футбольного поля стадиона "Металлург". В мероприятии приняли участие представители властей и известные спортсмены, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице акимата в Instagram, в Балхаше состоялась торжественная церемония открытия обновленного футбольного поля стадиона "Металлург". В мероприятии приняли участие представители руководства города, федерации футбола и известные спортсмены.

Проект "ALAN", реализуемый Казахстанской федерацией футбола при поддержке UEFA, включает реновацию 20 футбольных полей в Казахстане, включая Балхаш. Горожан поздравили аким города Сапар Сатаев, председатель федерации Адлет Барменкулов, а также почетные гости, среди которых был легенда казахстанского футбола Самат Смаков.

Церемония включала символическое перерезание ленты, мастер-класс для юных футболистов от Самата Смакова и товарищеский матч ветеранов.

Ранее сообщалось, что в селе Ащысай Каратурыкского сельского округа Алматинской области в конце октября текущего года планируется открыть физкультурно-оздоровительный комплекс. В новом здании будут проводить занятия по волейболу, баскетболу и мини-футболу. На втором этаже разместятся тренажерный зал и помещение для единоборств.

Помимо этого, недавно тренеры Карагандинской спортивной школы по зимним видам спорта пожаловались на отсутствие льда и неподходящие условия для занятий детей. Проблема была озвучена в ходе заседания регионального совета по поддержке молодежи. Педагоги просят построить для детей отдельный государственный ледовый комплекс.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2176007-otrestavrirovannyy-stadion-metallurg-otkryli-v-balhashe-video/

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