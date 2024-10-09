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Новый спорткомплекс появится в Алматинской области (видео)

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Новый спортивный комплекс
Новый спортивный комплекс. Кадр из видео: instagram.com/enbekshikazakh_audan_akimdigi

В селе Ащысай Каратурыкского сельского округа планируется открыть физкультурно-оздоровительный комплекс в конце октября текущего года, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Енбекшиказахского района.

Как сообщается на официальной странице акимата в Instagram, в новом спорткомплексе будут проводить занятия по волейболу, баскетболу и мини-футболу. На втором этаже здания разместятся тренажерный зал и помещение для единоборств.

Аким Енбекшиказахского района Алматинской области Талгат Байедилов проинспектировал строительство.

"Единственный вопрос, который стоит перед подрядчиками - качественно и вовремя завершить всю работу", - отметили в акимате.

Ранее в Управлении спорта Алматы рассказали, когда будет модернизирован Центральный стадион города, построенный в 1958 году и рассчитанный на более чем 23 тыс. мест. В ведомстве отметили, что сроки начала реконструкции будут определены после завершения разработки ПСД, которая ожидается в 2025 году.

А в ледовом дворце Павлодара, где регулярно тренируются более 2 тыс. человек, сломалась морозильная установка. Все профессиональные спортсмены региона были вынуждены готовиться к сезону в прямом смысле слова на улице.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2171977-novyy-sportkompleks-poyavitsya-v-almatinskoy-oblasti-video/

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