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"На грани гибели": карагандинские тренеры обратились к властям (видео)

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Тренеры Карагандинской спортивной школы обратились к властям
Заседания регионального совета. Кадр из видео: Astana TV

Тренеры Карагандинской спортивной школы по зимним видам спорта пожаловались на отсутствие льда и неподходящие условия для занятий детей. Они обратились к властям с просьбой построить ледовый комплекс, передает телеканал "Астана".

Как отмечают педагоги, в Карагандинской области давно назрел вопрос строительства ледового комплекса. И пока проблема остается очень острой. Сейчас спортсмены вынужденно занимаются на частной ледовой площадке.

"Отсутствие качественного льда - это первоначально было на стадионе "Шахтер", разрушается заливочный инвентарь, на стадионе ухудшаются условия в помещении, где раздевалки и тренировочный зал.

Ситуация свернулась к нулю, нас вообще удалили со стадиона "Шахтер", и вот уже второй сезон мы не имеем качественной зимней подготовки, потому что нет льда. Конькобежной спорт, как олимпийский вид спорта, он просто на грани гибели", - рассказала тренер Карагандинской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Нина Гернер.

Проблема была озвучена тренерами, родителями и общественниками в ходе заседания регионального совета по поддержке молодежи. Педагоги просят построить для детей отдельный государственный ледовый комплекс, чтобы дети не покидали спорт.

В управлении физической культуры и спорта области отметили, что ремонт на стадионе "Шахтер" не позволяет заливать лед. Ведомство также занимается поиском доступного по цене проекта нового спортивного комплекса.

Ранее сообщалось, что родители и тренеры программы "Артспорт" пришли большой делегацией на встречу с акимом Алматинской области. Главной темой обсуждения стало отсутствие новых ваучеров и задержки зарплаты. По данным отдела культуры, в регионе сегодня работают более 700 кружков и секций, в которых занимаются свыше 20 тыс. детей.

Также стало известно, что в ледовом дворце Павлодара, где регулярно тренируются более 2 тыс. человек, сломалась морозильная установка. Все профессиональные спортсмены региона были вынуждены готовиться к сезону в прямом смысле слова на улице.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2175390-na-grani-gibeli-karagandinskie-trenery-obratilis-k-vlastyam-video/

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