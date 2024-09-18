Серебряный призер Олимпиады-2024 Нариман Курбанов женился (фото)

Представитель национальной сборной Казахстана по спортивной гимнастике, серебряный призер Олимпийских игр в Париже Нариман Курбанов сыграл свадьбу, передает NUR.KZ.

Об этом стало известно из социальных сетей спортсмена и его избранницы Аиды Бауыржановой, которая тоже является представительницей сборной Казахстана по спортивной гимнастике.

Пара встречалась уже несколько лет, но связать себя узами брака решила только после завершения главного спортивного старта четырехлетия.

Как отмечал после Игр в Париже спортсмен, обещание женится своей избраннице он дал еще три года назад.

Напомним, на Олимпиаде-2024 занял второе место в финале упражнений на коне. Курбанов стал первым казахстанским гимнастом, который выиграл олимпийскую медаль.

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