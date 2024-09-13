Криштиану Роналду первым в мире набрал 1 млрд подписчиков

Число подписчиков Криштиану Роналду в соцсетях достигло отметки в 1 млрд, передает NUR.KZ. По этому поводу футболист выпустил специальное обращение

Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым человеком в истории, который преодолел отметку в 1 млрд подписчиков в социальных сетях. Об этом Роналду сообщил на своей странице в соцсети Х.

В своем обращении он поблагодарил поклонников за поддержку. По его словам, такое количество подписчиков для него больше, чем просто цифра.

"Спасибо за веру в меня, за вашу поддержку и за то, что вы были частью моей жизни. Лучшее еще впереди, и мы продолжим бороться, побеждать и творить историю вместе", - написал футболист.

Ранее мы писали, что 900-й гол Роналду в карьере помог сборной Португалии выиграть первый матч Лиги наций.

Также ранее стали известны номинанты на "Золотой мяч", впервые за 21 год в списке не оказалось Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Португалец неизменно входил в список номинантов в 2004-2022 гг. Он является пятикратным обладателем "Золотого мяча" (2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 гг.) и занимает по этому показателю второе место после Месси.

Кроме того, Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом и спортсменом мира. Годовой доход Криштиану Роналду оценивается в 260 млн долларов.