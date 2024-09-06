900-й гол Роналду в карьере помог сборной Португалии выиграть первый матч Лиги наций

Сборная Португалии по футболу с домашней победы над командой Хорватии начала выступление в новом розыгрыше Лиги наций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в рамках первого тура группы 1. Обе команды выступают в Лиге А — сильнейшем дивизионе соревнований.

Матч прошел на стадионе "Да Луш" в Лиссабоне и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. По мячу в составе португальцев забили Диогу Далот (7 минута) и Криштиану Роналду (34). Также Далот отметился автоголом (41).

По данным статистического портала Opta, забитый мяч стал для Роналду 900-м в профессиональной карьере. В этот зачет идут голы за клубы и национальную команду. В сборной Португалии 39-летний форвард забил 131 мяч — это рекордный показатель.

Международная федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) считает, что именно Роналду — лучший бомбардир в истории футбола. По их данным, в официальных матчах следующий по результативности — аргентинец Лионель Месси (838 голов).

Роналду помог сборной Португалии набрать три очка и возглавить группу. Столько же баллов у команды Польши, которая в первом туре обыграла Шотландию со счетом 3:2.

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