Футболисты Уругвая устроили потасовку с фанатами после поражения в полуфинале Кубка Америки (видео)

Игроки сборной Уругвая Рональд Араухо и Дарвин Нуньес после матча с Колумбией вступили в драку с болельщиками команды соперников, передает корреспондент NUR.KZ.

Полуфинальная встреча на стадионе в американском Шарлотте завершилась победой Колумбии со счетом 1:0. Сразу после финального свистка между футболистами обеих команд завязалась перепалка на поле.

Стычка между игроками спровоцировала массовые беспорядки на трибунах. После чего, началась драка футболистов сборной Уругвая с болельщиками.

В финале Кубка Америки сборная Колумбии встретится с командой Аргентины. Матч состоится 15 июля. Уругвайцы встретятся с канадцами в матче за 3-е место, который состоится 14 июля.

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