Гол Месси помог Аргентине выйти в финал футбольного Кубка Америки

Сборная Аргентины по футболу в полуфинальном матче обыграла Канаду и вышла в финальное противостояние Копа Америка-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча проходила на стадионе "Метлайф" в городе Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси, США) и завершилась со счетом 2:0 в пользу действующих чемпионов мира.

За сборную Аргентины забитыми голами отметились Хулиан Альварес (23) и Лионель Месси (51), который установил окончательные цифры на табло. Для капитана аргентинской команды этот гол стал первым на текущем розыгрыше Кубка Америки.

Таким образом, Аргентина вышла в финал Копа Америка-2024, где сыграет против победителя другой полуфинальной встречи Уругвай - Колумби

Напомним, этой ночью также определился первый финалист другого континентального футбольного турнира - Евро-2024. В первом полуфинале Испания одержала победу над Францией.

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