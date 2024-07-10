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Гол Месси помог Аргентине выйти в финал футбольного Кубка Америки

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Матч Аргентина - Канада
Матч Аргентина - Канада. Фото: Pablo Morano/BSR Agency/Getty Images

Сборная Аргентины по футболу в полуфинальном матче обыграла Канаду и вышла в финальное противостояние Копа Америка-2024, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча проходила на стадионе "Метлайф" в городе Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси, США) и завершилась со счетом 2:0 в пользу действующих чемпионов мира.

За сборную Аргентины забитыми голами отметились Хулиан Альварес (23) и Лионель Месси (51), который установил окончательные цифры на табло. Для капитана аргентинской команды этот гол стал первым на текущем розыгрыше Кубка Америки.

Таким образом, Аргентина вышла в финал Копа Америка-2024, где сыграет против победителя другой полуфинальной встречи Уругвай - Колумби

Напомним, этой ночью также определился первый финалист другого континентального футбольного турнира - Евро-2024. В первом полуфинале Испания одержала победу над Францией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2131506-gol-messi-pomog-argentine-vyyti-v-final-futbolnogo-kubka-ameriki/

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