Стал известен соперник сборной Аргентины по финалу Копа Америка — 2024

Сборная Колумбии по футболу обыграла Уругвай в полуфинальном матче и поборется за титул Кубка Америки с аргентинской командой, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча 1/2 финала проходила на стадионе "Банк оф Америка" в американском городе Шарлотте и завершилась со счетом 1:0 в пользу колумбийцев.

Единственный мяч в данном матче на 39-й минуте забил нападающий сборной Колумбии Хефферсон Лерма. Ассистировал ему вице-капитан команды Хамес Родригес.

Счет до конца встречи не изменился, несмотря на то, что колумбийцы остались в меньшинстве после удаления Даниэля Муньоса в компенсированное к первому тайму время.

Таким образом, сборная Колумбии вышла в финал Копа Америка - 2024, где сыграет с чемпионами мира аргентинцами. Финал пройдет 15 июля.

Напомним, сборная Аргентины также является действующим чемпионом футбольного Кубка Америки.

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