Турецкий футболист попал под расследование УЕФА после жеста националистов на Евро-2024

УЕФА на официальном сайте объявил, что начал расследование в отношении футболиста сборной Турции Мериха Демирала после матча с Австрией, передает NUR.KZ.

Команды встретились в ночь на среду по казахстанскому времени. Турки выиграли со счетом 2:1 и вышли в 1/4 финала, оба мяча забил Демирал.

После второго гола защитник продемонстрировал жест, идентичный "волчьему салюту", который является знаком "Серых волков" — турецкой националистической организации, запрещенной в РК. Федеральный центр гражданского образования Германии отмечает, что члены движения придерживаются идеологии пантюркизма, пропагандируют идеи социального неравенства и культ насилия.

Сам Демирал опубликовал фото со скандальным жестом в социальной сети X (бывший Twitter) и добавил фразу "Как счастлив тот, кто называет себя турком", которую произнес Мустафа Кемаль Ататюрк — первый президент Турецкой Республики. При этом после матча в общении с журналистами футболист отметил, что в его поступке "не было скрытого послания".

"То, как я праздновал, связано с моей турецкой идентичностью. Вот почему я сделал этот жест. Очень горжусь тем, что я турок, и в этом смысл этого жеста. Я просто хотел продемонстрировать, насколько я счастлив и горд", — цитирует Демирала DW.

В УЕФА сообщили, что дело открыто в связи с "предполагаемым неуместным поведением" Демирала. "Волчий салют" в марте 2019 года был официально запрещен в Австрии.

"Символам турецких правых экстремистов нет места на наших стадионах. Использование чемпионата Европы по футболу в качестве платформы для расизма совершенно неприемлемо. Мы ожидаем, что УЕФА расследует это дело и рассмотрит санкции", — заявила в соцсети X Нэнси Фезер, министр внутренних дел Германии — страны-хозяйки Евро-2024.

В Казахстане по решению Верховного Суда от 15 марта 2005 года "Серые волки" (официальное название — "Боз Гурд" или "Бозкурт") были признаны запрещенной террористической структурой. В 2021 году Европарламент призывал Европейский совет и страны-члены Европейского союза внести "Серых волков" в список террористических организаций.

Кроме того, по сообщениям DW, перед матчем со сборной Турции расистские кричалки использовали некоторые австрийские болельщики. Отмечается, что полиция Лейпцига проверяет этот инцидент, однако УЕФА не сообщал об открытии собственного расследования.

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