Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Турецкий защитник, оформивший победный дубль в ворота Австрии, признан лучшим игроком матча на Евро-2024

Опубликовано:

Защитник сборной Турции Мерих Демирал
Мерих Демирал: Image Photo Agency/Getty Images

Центральный защитник сборной Турции и саудовского футбольного клуба "Аль-Ахли" Мерих Демирал признан лучшим игроком заключительного матча 1/8 финала Евро-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Напомним, Турция одержала победу над Австрией со счетом 2:1 и завершила матчи первого раунда плей-офф чемпионата Европы по футболу. В четвертьфинале они встретятся со сборной Нидерландов.

26-летний защитник Мерих Демирал вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. Он успел отличиться уже на первой минуте встречи, успешно замкнув мяч в ворота соперника после подачи углового.

Отметим, что это его первый мяч за 47 игр в футболке своей национальной команды.

На 59-й минуте спортсмен забил второй гол, который стал победным для команды. Также Демирал выполнял и свои защитные функции, ему удалось совершить один успешный отбор мяча, а также поучаствовать в 10 возвратах владения.

Актуальная трансферная стоимость футболиста по оценке портала Transfermarkt оценивается в 16 миллионов евро.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2127852-tureckiy-zashchitnik-oformivshiy-pobednyy-dubl-v-vorota-avstrii-priznan-luchshim-igrokom-matcha-na-evro-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie