Турецкий защитник, оформивший победный дубль в ворота Австрии, признан лучшим игроком матча на Евро-2024

Центральный защитник сборной Турции и саудовского футбольного клуба "Аль-Ахли" Мерих Демирал признан лучшим игроком заключительного матча 1/8 финала Евро-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Напомним, Турция одержала победу над Австрией со счетом 2:1 и завершила матчи первого раунда плей-офф чемпионата Европы по футболу. В четвертьфинале они встретятся со сборной Нидерландов.

26-летний защитник Мерих Демирал вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. Он успел отличиться уже на первой минуте встречи, успешно замкнув мяч в ворота соперника после подачи углового.

Отметим, что это его первый мяч за 47 игр в футболке своей национальной команды.

На 59-й минуте спортсмен забил второй гол, который стал победным для команды. Также Демирал выполнял и свои защитные функции, ему удалось совершить один успешный отбор мяча, а также поучаствовать в 10 возвратах владения.

Актуальная трансферная стоимость футболиста по оценке портала Transfermarkt оценивается в 16 миллионов евро.

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