Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная Турции обыграла Австрию и вышла в 1/4 финала Евро-2024

Опубликовано:

Футболисты Арда Гюлер и Николас Зайвальд (слева направо)
Арда Гюлер и Николас Зайвальд (слева направо). Фото: Oguz Yeter/Anadolu via Getty Images

Футболисты сборной Турции одержали победу над командой Австрии и стали последними четвертьфиналистами чемпионата Европы 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Заключительный матч 1/8 финала прошел на "Лейпциг Арене" и завершился со счетом 2:1.

В составе сборной Турции дубль оформил защитник Мерих Демирал (1 и 59 минуты). Единственный мяч австрийцев забил Михаэль Грегорич (66).

Победа позволила туркам выйти в четвертьфинал Евро-2024, где они 6 июля встретятся с командой Нидерландов. Сильнейший из этой пары сыграет в полуфинале с Англией или Швейцарией.

Лучший результат сборной Турции на чемпионатах Европы — бронза в 2008 году. Австрийская команда не смогла превзойти собственный рекорд, установленный в прошлом розыгрыше.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2127846-sbornaya-turcii-obygrala-avstriyu-i-vyshla-v-1-4-finala-evro-2024/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie