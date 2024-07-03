Сборная Турции обыграла Австрию и вышла в 1/4 финала Евро-2024

Футболисты сборной Турции одержали победу над командой Австрии и стали последними четвертьфиналистами чемпионата Европы 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Заключительный матч 1/8 финала прошел на "Лейпциг Арене" и завершился со счетом 2:1.

В составе сборной Турции дубль оформил защитник Мерих Демирал (1 и 59 минуты). Единственный мяч австрийцев забил Михаэль Грегорич (66).

Победа позволила туркам выйти в четвертьфинал Евро-2024, где они 6 июля встретятся с командой Нидерландов. Сильнейший из этой пары сыграет в полуфинале с Англией или Швейцарией.

Лучший результат сборной Турции на чемпионатах Европы — бронза в 2008 году. Австрийская команда не смогла превзойти собственный рекорд, установленный в прошлом розыгрыше.

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