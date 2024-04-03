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"Нулевая терпимость и жесткие меры": Геннадий Головкин сделал заявление о коррупции

Опубликовано:

Геннадий Головкин
Геннадий Головкин. Фото: olympic.kz

Глава Национального олимпийского комитета Республики Казахстан Геннадий Головкин высказался на тему коррупции, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

В среду функционер принял участие в межведомственном совещании по вопросам исключения коррупционных рисков и хищений в сфере спорта, которое в Астане провел Антикор.

"Моя позиция однозначна и остается неизменной на протяжении всей моей спортивной карьеры — нулевая терпимость к коррупции и применение жестких мер к любым ее проявлениям, — заявил Головкин. — В этом плане Национальный олимпийский комитет Казахстана поддержит любые мероприятия, направленные на искоренение коррупции в спорте, а также деятельность по предотвращению манипуляций спортивными соревнованиями и их организацией.
Важно подчеркнуть, что НОК – общественная организация, которая не финансируется из средств государственного бюджета, и моя твердая позиция – что так оно и должно быть. И со своей стороны НОК намерен всячески содействовать Агентству в борьбе с коррупцией в спорте".

Головкин возглавил НОК РК в конце февраля, сменив на этом посту Тимура Кулибаева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2078444-nulevaya-terpimost-i-zhestkie-mery-gennadiy-golovkin-sdelal-zayavlenie-o-korruptsii/

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