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Сауль Канело Альварес выразил поддержку Казахстану в связи с паводками

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Боксер Сауль Альварес
Сауль Альварес. Фото: Denis Poroy/Getty Images

Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Канело Альварес на своей странице в Instagram выразил поддержку казахстанцам, пострадавшим от паводков, передает NUR.KZ.

Спортсмен, который известен казахстанцам по своей трилогии противостояний с Геннадием Головкиным, выразил слова поддержки жителям Атырау и Уральска.

"Молюсь за народ Казахстана. Атырау и Уральск, мы с вами", - написал Канело в разделе сторис.
Скриншот сторис со страницы Сауля Альвареса
Скриншот сторис со страницы Сауля Альвареса: https://www.instagram.com/canelo/

Напомним, что в нескольких областях Казахстана объявлена чрезвычайная ситуация из-за наводнений. Силами МЧС эвакуировано более 96 тысяч жителей страны.

В Атырауской области, в селе Кульсары из-за паводков погибли отец и сын.

Ранее также сообщалось о потенциальном риске второй волны половодья еще в трех регионах Казахстана, среди которых: Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская и Атырауская области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2084639-saul-kanelo-alvares-vyrazil-podderzhku-kazahstanu-v-svyazi-s-pavodkami/

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