Сауль Канело Альварес выразил поддержку Казахстану в связи с паводками

Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Канело Альварес на своей странице в Instagram выразил поддержку казахстанцам, пострадавшим от паводков, передает NUR.KZ.
Спортсмен, который известен казахстанцам по своей трилогии противостояний с Геннадием Головкиным, выразил слова поддержки жителям Атырау и Уральска.
"Молюсь за народ Казахстана. Атырау и Уральск, мы с вами", - написал Канело в разделе сторис.
Напомним, что в нескольких областях Казахстана объявлена чрезвычайная ситуация из-за наводнений. Силами МЧС эвакуировано более 96 тысяч жителей страны.
В Атырауской области, в селе Кульсары из-за паводков погибли отец и сын.
Ранее также сообщалось о потенциальном риске второй волны половодья еще в трех регионах Казахстана, среди которых: Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская и Атырауская области.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2084639-saul-kanelo-alvares-vyrazil-podderzhku-kazahstanu-v-svyazi-s-pavodkami/