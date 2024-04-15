Сауль Канело Альварес выразил поддержку Казахстану в связи с паводками

Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Канело Альварес на своей странице в Instagram выразил поддержку казахстанцам, пострадавшим от паводков, передает NUR.KZ.

Спортсмен, который известен казахстанцам по своей трилогии противостояний с Геннадием Головкиным, выразил слова поддержки жителям Атырау и Уральска.

"Молюсь за народ Казахстана. Атырау и Уральск, мы с вами", - написал Канело в разделе сторис.

Скриншот сторис со страницы Сауля Альвареса: https://www.instagram.com/canelo/

Напомним, что в нескольких областях Казахстана объявлена чрезвычайная ситуация из-за наводнений. Силами МЧС эвакуировано более 96 тысяч жителей страны.

В Атырауской области, в селе Кульсары из-за паводков погибли отец и сын.

Ранее также сообщалось о потенциальном риске второй волны половодья еще в трех регионах Казахстана, среди которых: Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская и Атырауская области.

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