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Токаев поздравил Рыбакину с победой на турнире в Австралии

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Казахстана поздравил теннисистку Елену Рыбакину с победой на турнире в Австралии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали в Facebook, предает NUR.KZ.

"Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил прославленную теннисистку, чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину с уверенной победой на престижном турнире в Австралии и пожелал ей новых спортивных достижений", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня состоялся матч между казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и белоруской Ариной Соболенко. Казахстанка одержала победу со счетом 6:0, 6:3.

Для Рыбакиной это шестой в карьере титул на уровне WTA. Три из них она выиграла на харде. В активе Соболенко теперь 13 титулов и 12 поражений в финалах. Белоруска останется второй ракеткой мира, казахстанка поднимется на третью позицию в обновленном рейтинге.

Также мы рассказывали, как Соболенко во время своей речи после матча шутками довела Рыбакину до смеха.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2054260-tokaev-pozdravil-rybakinu-s-pobedoy-na-turnire-wta-500/

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