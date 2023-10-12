Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Меня не сломаешь, не обидишь": Сабина Алтынбекова посвятила пост хейтерам

Опубликовано:

Сабина Алтынбекова
Сабина Алтынбекова. Фото: instagram.com/altynbekova_20

Казахстанская спортсменка Сабина Алтынбекова разместила пост, посвященный хейтерам. Она заявила, что им не удастся очернить ее репутацию, передает NUR.KZ.

Волейболистка Сабина Алтынбекова на своей официальной странице в Instagram выложила публикацию, в которой обратилась к хейтерам.

"Завистник подобен человеку, который затапливает печь, а потом сам бросается в пламя. Зависть причина многих бед. Она делает нрав человека скверным, отвращает его от благих дел и подталкивает к несправедливости. Зависть лишает человека покоя и не приносит ничего, кроме зла. В некоторых случаях зависть становится причиной злословия. Человек завидует тому, кого люди любят и хвалят, и начинает очернять этого человека, чтобы уронить его в глазах людей. Зависть делает сердце человека черным, а его самого – несчастным, потому что он обретает покой лишь тогда, когда тот, кому он завидует, лишается дарованного ему блага ", – написала она.

Спортсменка обратилась к тем, что, кто по ее мнению, пытается очернить ее репутацию.

"Поэтому обращаюсь к определенным нескольким людям, моя жизнь не поменяется от того, что вы будете бегать и гадить на моем пути, подкупать определенные СМИ, паблики, определенных людей, чтобы писали заявления.

Я продолжу дальше трудиться, улучшать свою жизнь, стремиться, ставить цели и добиваться их. Меня не сломаешь, не обидишь, не разозлишь. Вы не сможете очернить мою репутацию, ведь умные люди понимают", – заявила она.

Сабина Алтынбекова добавила, что желает счастья недоброжелателям и улучшения их жизни.

"Пока вы судорожно пытаетесь подпортить мне жизнь, я использую ваши действия в свою пользу.

Будьте счастливы и так увлечены улучшением собственной жизни, чтобы у вас не было времени ненавидеть, подставлять, судить, критиковать, спорить или сплетничать", – подытожила она.

Напомним, мы ранее писали, что карьера Сабины Алтынбековой была на паузе с 2020 года. Последней ее командой была "Аль-Васл" из Объединенных Арабских Эмиратов. В 2020-м волейболистка вышла замуж за Саята Салманулы. Через год у пары родился сын.

В декабре прошлого года Сабина Алтынбекова объявила о возвращении в спорт. Она продолжила выступать за "Аль-Васл".

Весной казахстанская спортсменка попала в список самых богатых волейболисток мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2040782-menya-ne-slomaesh-ne-obidish-sabina-altynbekova-posvyatila-post-heyteram/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.