Сабина Алтынбекова показала фото в черном топе и юбке

Сабина Алтынбекова. Фото: instagram.com/altynbekova_20/

Известная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова на своей странице в Instagram опубликовала несколько фото в красивом черном топе и юбке из Дубая, передает NUR.KZ.

Карьера Сабины Алтынбековой была на паузе с 2020 года. Последней ее командой была "Аль-Васл" из Объединенных Арабских Эмиратов. В 2020-м волейболистка вышла замуж за Саята Салманулы. Через год у пары родился сын.

В декабре прошлого года Сабина Алтынбекова объявила о возвращении в спорт. Она продолжила выступать за "Аль-Васл".

Алтынбекова могла сыграть за "Казерту" (Италия). Но после перехода выйти за команду не удалось из-за финансовых проблем клуба.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2006623-sabina-altynbekova-pokazala-foto-v-chernom-tope-i-yubke/