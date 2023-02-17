"Закупили 10 тонн макарон": Елена Рыбакина помогла бездомным животным в Астане

Елена Рыбакина. Фото: instagram.com/lenarybakina

Казахстанская теннисистка, чемпионка Уимблдона-2022 и финалистка Australian Open-2023 Елена Рыбакина перечислила денежные средства волонтерам в Астане для помощи бездомным животным, об этом волонтерское движение "СтопОтлов" сообщило на своей официальной странице в Instagram.

"Нас переполняют чувства радости и безмерной благодарности, и мы не можем не поделиться с вами такой замечательной новостью, которая пришла к нам неожиданно. Самая известная и титулованная теннисистка нашей страны, а также просто хрупкая, но талантливая и сильная духом девушка с большим и добрым сердцем Елена Рыбакина обратила на наших подопечных внимание и оказала неимоверную помощь, особенно в такое тяжелое время для всех нас", – рассказали волонтеры.

Сумму пожертвования они не разглашают, но сообщили, что первым делом на переданные спортсменкой средства купили 10 тонн макарон.

Волонтеры поблагодарили Елену Рыбакину за помощь и пожелали ей новых побед.

"Благодарим вас от всей души, большой и дружной нашей семьей, а также мы ждем с нетерпением вашего возвращения в Казахстан и хотим пригласить вас на нашу базу", – добавили они.

Елена Рыбакина – профессиональная казахстанская теннисистка. Она родилась 17 июня 1999 года в Москве. Отец Елены занимался разными видами спорта, в том числе теннисом. Именно он привел дочь в спорт, когда ей исполнилось пять лет. С 2018 года Рыбакина выступает под флагом Казахстана.

Напомним, в июле прошлого года казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в карьере стала победительницей турнира Большого шлема "Уимблдон-2022".

В январе этого года первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина потерпела поражение в финале теннисного турнира "Большого шлема" Australian Open-2023.

Однако позже Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтингов спортсменок по итогам Australian Open-2023, в котором казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заняла 10 позицию.

Также на прошлой неделе лидер женской сборной Казахстана по теннису одержала победу в своем первом матче на турнире WTA 500 Mubadala Abu Dhabi Open в Абу-Даби (ОАЭ).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2009773-zakupili-10-tonn-makaron-elena-rybakina-pomogla-bezdomnym-zhivotnym-v-astane/