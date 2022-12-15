Мужская сборная Казахстана завершила чемпионат мира по тяжелой атлетике с двумя медалями

Нургиса Адилетулы. Фото: wfrk.kz

Мужская сборная Казахстана по тяжелой атлетике завершила выступление на чемпионате мира в Боготе (Колумбия). Команде удалось завоевать две медали, передает NUR.KZ.

В активе наших спортсменов одна серебряная и одна бронзовая медали. На третью ступень пьедестала поднялся Алексей Чуркин, представлявший страну в весовой категории до 73 килограммов.

С "серебром" завершил чемпионат мира Нургиса Адилетулы. Он добился успеха в категории до 96 килограммов. Также нашим спортсменам удалось получить "ряд малых" медалей. Например, Артем Антропов (до 102 килограммов) отметился лучшим результатом в "толчке", показав 222 килограмма.

Добавим, что сегодня на помост выйдет Любовь Ковальчук. Она станет последней, кто выступит на ЧМ от Казахстана.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/2001769-muzhskaya-sbornaya-kazahstana-zavershila-chempionat-mira-po-tyazheloy-atletike-s-dvumya-medalyami/