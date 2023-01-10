Надежда Дубовицкая показала фото с тренировок в спортзале

Надежда Дубовицкая. Фото: instagram.com/dubovitskaya_nadya

Представительница команды Казахстана по легкой атлетике Надежда Дубовицкая на своей странице в социальных сетях выложила фотографию с тренировок, передает NUR.KZ.

23-летняя казахстанская спортсменка показала у себя в Instagram фото тренировочного процесса. "Доброе утро! Время тренировок", - подписала пост Дубовицкая, которая готовится к сезону в Усть-Каменогорске.

Напомним, что прошлый год для Надежды выдался успешным. Она стала бронзовым призером чемпионата мира 2022 года в помещении в Белграде (Сербия). Также Дубовицкая была близка к медали на этапе Бриллиантовой лиги.

Надежда является одним из лидеров команды Казахстана по легкой атлетике. Она специализируется на прыжках в высоту. Дубовицкая представляет клуб Altay Athletics.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2004855-nadezhda-dubovitskaya-pokazala-foto-s-trenirovok-v-sportzale/