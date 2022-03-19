Легкоатлетка Дубовицкая завоевала бронзу на чемпионате мира в Белграде

Надежда Дубовицкая. Фото: ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images

Казахстанская спортсменка Надежда Дубовицкая попала в призеры чемпионата мира-2022 по легкой атлетике в помещении в Белграде (Сербия), передает NUR.KZ.

В прыжках в высоту 24-летняя Надежда Дубовицкая показала третий результат (1,98 м), что позволило ей взять бронзу.

Золотую медаль завоевала украинка Ярослава Магучих (2,02 м). На втором месте расположилась Элеонора Паттерсон из Австралии (2, 00 м).

Отметим, что впервые за десять лет Казахстан взял награду в прыжках в высоту.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1961623-legkoatletka-dubovitsaya-zavoevala-bronzu-na-chempionate-mira-v-belgrade/