Легкоатлетка Надежда Дубовицкая остановилась в шаге от медали на этапе Бриллиантовой лиги

Надежда Дубовицкая. Фото: ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images

24-летняя казахстанская прыгунья в высоту Надежда Дубовицкая заняла четвертое место на финальном этапе Бриллиантовой лиги в швейцарском городе Цюрих, передает NUR.KZ.

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Надежда показала четвертой результат в прыжках в высоту с результатом 1.91 м. Золото в Цюрихе и победу в Бриллиантовой лиге одержала представительница Украины Ярослава Могучих - 2.03 м.

Второе место заняла еще одна украинка Ирина Геращенко (1.94 м), а тройку лучших замкнула Никола Олислагер из Австралии (1.94 м).

Напомним, что 24-летняя Надежда Дубовицкая является бронзовым призером чемпионата мира-2022 в помещении в Белграде (Сербия), а также серебряным призером чемпионата Азии-2019 в Дохе (Катар).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/athletics/1987159-legkoatletka-nadezhda-dubovitskaya-ostanovilas-v-shage-ot-medali-na-etape-brilliantovoy-ligi/