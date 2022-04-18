Боец Шавкат Рахмонов стал отцом (фото)

Шавкат Рахмонов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Непобежденный казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов стал отцом, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт спортсмена.

Радостной новостью Шавкат поделился на своей странице в Instagram. "Хорошая новость! У казахского народа появился еще один батыр", - подписал Stories Рахмонов.

Шавкат Рахмонов. Фото: instagram.com/shavkatrakhmonov94/

Напомним, что недавно определился соперник Номада в следующем бою в Ultimate Fighting Championship (UFC). Им станет 34-летний американец Нил Мэгни, который занимает десятую строчку в рейтинге полусредневесов.

Поединок пройдет 25 июня на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе. Также в этот день в октагон выйдет казахстанец Сергей Морозов. Он сразится с бразильцем Раулианой Пайвой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1965566-boets-shavkat-rahmonov-stal-ottsom-foto/