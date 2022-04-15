Боец Нил Мэгни анонсировал бой против Шавката Рахмонова

Шавкат Рахмонов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Американский боец Нил Мэгни на своей странице в Instagram анонсировал поединок против небитого казахстанца Шавката Рахмонова, передает NUR.KZ.

Бой пройдет 25 июня на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

Отметим, что Мэгни и Рахмонов входят в ТОП-15 полусредневесов организации: Нил занимает десятое место, Шавкат - 15.

Ранее казахстанский боец бросил вызов Нилу Мэгни. Тогда американец ответил, что хотел бы встретиться с более известным оппонентом.

Напомним, что Шавкат Рахмонов идет в ММА без поражений. В его активе 15 побед, причем все досрочно. В UFC рекорд казахстанца: 3-0.

На счету Нила Мэгни 29 побед и девять поражений. В сильнейшей лиге мира 34-летний американец выступает с 2012 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1965210-boets-nil-megni-anonsiroval-boy-protiv-shavkata-rahmonova/