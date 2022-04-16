Сергей Морозов проведет бой с обидчиком Жалгаса Жумагулова

Сергей Морозов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Казахстанский боец смешанных единоборств Сергей Морозов узнал имя соперника и дату следующего боя в Ultimate Fighting Championship (UFC), передает NUR.KZ.

По информации инсайдера Игоря Лазорина, соперником 32-летнего казахстанца станет боец из Бразилии Раулиан Пайва. Поединок состоится 25 июня на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

Ранее Морозов неоднократно бросал вызов бразильскому спортсмену, называя его "читером".

Напомним, что в 2020 году Раулиан Пайва победил казахстанца Жалгаса Жумагулова.

Отметим, что в UFC Сергей Морозов провел три боя, в двух из них он потерпел поражение. Рекорд бразильца в этой организации: 3-3.

Интересно, что 25 июня также свой бой в сильнейшей лиге мира проведет Шавкат Рахмонов. Его оппонентом станет американец Нил Мэгни.

Другие интересные новости казахстанского и мирового спорта читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

Врывайтесь в рейтинг экспрессов онлайн-букмекера №1 по версии "Выбор года" в Казахстане Parimatch. Заряжайте на топовые события, собирайте баллы и разделяйте призовой фонд в 14 000 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1965358-sergey-morozov-provedet-boy-s-obidchikom-zhalgasa-zhumagulova/