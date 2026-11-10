"Снега пока нет": в Минэнерго не исключают возможность сокращения отопительного сезона в Казахстане

Глава Минэнерго Ерлан Аккенженов на брифинге в кабмине высказался о возможности пересмотра продолжительности отопительного сезона из-за изменения климата, передает NUR.KZ.

Глава ведомства заявил, что энергетики всегда регулируют подачу тепла.

"Но бывают случаи, когда мы, скажем так, греем воздух. В квартирах жарко, люди открывают окна, и мы вместо помещений греем атмосферу. Регламент работы теплоэлектроцентралей строго привязан к погодным условиям, в первую очередь к температуре. В зависимости от температуры на улице подается тепло, а теплоноситель возвращается обратно в систему. Если будет потепление, мы, конечно, будем учитывать это в своей работе", - сказал глава Минэнерго.

В пример он привел текущую ситуацию в Астане.

"Температура изменилась. На дворе уже почти середина ноября. В Астане мы увидели первые хлопья снега, но снежного покрова, который обычно бывает в ноябре, пока нет. Температура опускалась до -5, хотя для этого времени года мы ожидали уже -10 или -15.

Свежая публикация по теме: Казахстанцев предупредили о непогоде 11 ноября

Сейчас мы видим, как меняются климат и количество осадков. Это видно и по уборочной кампании. В этом году на сушку зерна выделили существенно меньше дизельного топлива, чем в прошлом. Аграрии уже убрали урожай, дождей не было, поэтому сушить зерно в таких объемах не потребовалось", - резюмировал Аккенженов.

Мы дарим улыбку каждый день — подписывайся и улыбайся вместе с нами Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.