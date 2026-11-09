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    Журналист
    Дилара Аронова
    Редактор

    Казахстанцам хотят упростить получение шенгена: на какой стадии находятся переговоры

    Опубликовано:

    Қазақ тілінде оқу
    Шенгенская виза
    Шенгенская виза. Фото: Aslan Alphan/Getty Images

    Официальный представитель МИД Жанболат Усенов рассказал, на какой стадии находятся переговоры об упрощении процедуры получения шенгенской визы для казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

    Жанболат Усенов сообщил, что детали переговорного процесса разглашению не подлежат.

    "Переговоры находятся на продвинутой стадии, они продолжаются. Мы благодарны нашим европейским партнерам за понимание. Во многих вопросах мы находим это понимание. Надеюсь, что в разумные сроки у нас будет позитивный результат", - добавил он.

    Журналисты поинтересовались, какова позиция сторон в части снижения размера пошлины, которую граждане Казахстана платят при оформлении данной визы.

    Также, по их словам, был нюанс с возвратом части уплаченной пошлины в случае получения мотивированного отказа. Они поинтересовались, остались ли эти нормы в переговорном процессе.

    "Детали переговорного процесса я раскрывать не могу. Но те вопросы, которые вы говорите, мы поднимаем буквально с каждой страной, с которой у нас есть визовые отношения, где казахстанцы еще не могут ездить без виз.

    Наша наивысшая цель всегда - это обеспечить безвизовый режим для граждан Казахстана в переговорах с другой страной. Промежуточная цель - это, конечно, снижение визовых сборов, продление сроков, сокращение количества документов и так далее. Это проговаривается в переговорах с любой страной", - заявил он.

    Напомним, в марте 2025 года Касым-Жомарт Токаев встретился с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Она тогда сообщила о начале процедуры по заключению соглашения об упрощении порядка выдачи виз между Европейской Комиссией и Казахстаном.

    Позже в Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что наша страна начала первый раунд переговоров об упрощенном визовом режиме с Евросоюзом.

    В марте этого года экс-глава МИД Ермек Кошербаев в кулуарах мажилиса рассказал о ходе переговоров с Европейским союзом по упрощению визового режима.

    В июне в МИД заявляли о завершении данных переговоров.

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