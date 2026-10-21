Почему в метро Алматы до сих пор не установили защитные двери на платформах

В алматинском метрополитене объяснили, почему так и не появились платформенные двери, которые решили установить после гибели мужчины, передает "31 канал".

Как сообщает телеканал, защитные двери на платформах должны были установить в качестве дополнительной безопасности для пассажиров после трагедии, которая произошла в 2024 году.

На установку платформенных дверей планировалось потратить более 8 млрд тенге. Однако двери так и не появились.

"В настоящее время финансирование проекта по установке платформенных дверей на действующих станциях метрополитена временно приостановлено в связи с ограниченностью бюджетных средств. Проект установки платформенных дверей остается актуальным, при этом его реализация предусмотрена в последующие годы", - сообщил руководитель КГП "Метрополитен" города Алматы Арсен Джангильдин.

Напомним, молодой человек упал на пути между вагонами в конце 2024 года. Тогда на платформах установили рекламные стойки для повышения безопасности. Однако сообщалось, что это - временная мера, а в ноябре 2025 года решено было установить на станциях платформенные двери.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.