Дождь пообещали в Астане сегодня
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 20 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы пообещали чистое небо. Температура днем поднимется до +20 градусов, а ночью опустится до +1 градуса. Скорость ветра составит 2,8 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют умеренный дождь. Днем воздух прогреется до +11 градусов, ночью температура снизится до +2 градусов. Скорость ветра – 11,0 м/с.
В Шымкенте сегодня тоже ожидается чистое небо. В дневное время столбики термометров поднимутся +21 градуса, ночью опустятся до +9 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,1 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2444814-dozhd-poobeshchali-v-astane-segodnya/
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