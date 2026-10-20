Самолет подал сигнал бедствия над Казахстаном: СМИ узнали возможную причину экстренной посадки

Правоохранительные органы назвали возможную причину посадки самолета авиакомпании S7 в Омске после того, как экипаж подал сигнал бедствия над Казахстаном, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили изданию источники в правоохранительных органах, падение уровня масла в двигателе, предварительно, стало причиной, по которой самолет S7, выполнявший рейс Новосибирск - Махачкала, приземлился на запасном аэродроме в Омске.

"Предварительная причина - снижение уровня (падение) масла в двигателе. Экипаж в такой ситуации обязан был отправиться на запасной аэродром", - сказал собеседник агентству.

Напомним, накануне мы сообщали, что экипаж авиарейса Новосибирск - Махачкала подал сигнал бедствия в небе над Казахстаном. Позже стало известно, что причиной послужила некая техническая неисправность.

Позже стало известно, что в Следкоме России начали проверку по данному факту. Сегодня вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев ответил журналистам, почему пилоты не стали совершать посадку в аэропорту Кокшетау, хотя он был ближе.

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