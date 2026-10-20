Самолет подал сигнал бедствия над Казахстаном: СМИ узнали возможную причину экстренной посадки
Опубликовано:
Правоохранительные органы назвали возможную причину посадки самолета авиакомпании S7 в Омске после того, как экипаж подал сигнал бедствия над Казахстаном, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.
Как сообщили изданию источники в правоохранительных органах, падение уровня масла в двигателе, предварительно, стало причиной, по которой самолет S7, выполнявший рейс Новосибирск - Махачкала, приземлился на запасном аэродроме в Омске.
"Предварительная причина - снижение уровня (падение) масла в двигателе. Экипаж в такой ситуации обязан был отправиться на запасной аэродром", - сказал собеседник агентству.
Напомним, накануне мы сообщали, что экипаж авиарейса Новосибирск - Махачкала подал сигнал бедствия в небе над Казахстаном. Позже стало известно, что причиной послужила некая техническая неисправность.
Позже стало известно, что в Следкоме России начали проверку по данному факту. Сегодня вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев ответил журналистам, почему пилоты не стали совершать посадку в аэропорту Кокшетау, хотя он был ближе.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2445327-samolet-podal-signal-bedstviya-nad-kazahstanom-smi-uznali-vozmozhnuyu-prichinu-ekstrennoy-posadki/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах