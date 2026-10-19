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    Самат Каримов
    Выпускающий редактор

    Самолет подал сигнал бедствия над Казахстаном: Следственный комитет России начал проверку

    Опубликовано:

    Қазақ тілінде оқу
    Самолет
    Самолет. Фото: Sean Gallup/Getty Images

    Сегодня над Казахстаном подал сигнал бедствия самолет авиакомпании S7, который вскоре благополучно приземился в Омске. В Следкоме России начали проверку, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

    Сегодня мы писали, что экипаж авиарейса Новосибирск - Махачкала подал сигнал бедствия в небе над Казахстаном. Позже стало известно, что причиной послужила техническая неисправность.

    После воздушное судно экстренно приземлилось в аэропорту Омска. На борту самолета находилось более 170 пассажиров. Утверждалось, что самолет развернулся неподалеку от Кокшетау.

    По данным РБК, следователи организовали проверку после экстренной посадки самолета. Проверка проводится по признакам "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

    "Следователями и следователями-криминалистами проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

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    Самолет подал сигнал бедствия над Казахстаном: Следственный комитет России начал проверку

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