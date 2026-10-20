В Минтранспорта объяснили экстренную посадку летевшего над Казахстаном самолета S7
Опубликовано:
Вице-министр транспорта Талгат Ластаев в кулуарах Дворца независимости рассказал, что произошло с самолетом S7, который подал сигнал бедствия над Казахстаном, передает корреспондент NUR.KZ.
Вице-министр транспорта Талгат Ластаев в кулуарах Дворца независимости, где проходит Неделя безопасности ИКАО-2026, рассказал, что произошло с самолетом авиакомпании S7, который подавал сигнал бедствия над Казахстаном, но в итоге совершил экстренную посадку в Омске.
"Это был технический... (техническая неисправность - прим.ред.), то есть была неисправность одного из двигателей, соответственно, согласно инструкциям и стандартам, пилоты объявили аварийную ситуацию, но взяли курс на запасной аэродром, если не ошибаюсь, в Омске, и благополучно сели", - сказал Талгат Ластаев.
Он также ответил журналистам, почему пилоты не стали совершать посадку в аэропорту Кокшетау, хотя он был ближе.
"Здесь уже конкретно определяет командир. Очень много факторов. Например, при прочих равных (условиях - прим.ред.), компании стремятся сесть в аэродроме, где у них есть техническая база, чтобы там сразу аттестованные инженеры могли приступить (к проверке самолета - прим.ред.)", - пояснил вице-министр.
Напомним, накануне мы сообщали, что экипаж авиарейса Новосибирск - Махачкала подал сигнал бедствия в небе над Казахстаном. Позже стало известно, что причиной послужила техническая неисправность.
Позже стало известно, что в Следкоме России начали проверку по данному факту.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2445123-byla-neispravnost-odnogo-iz-dvigateley-v-mintransporta-o-prichine-avariynoy-posadki-aviareysa-s7/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах