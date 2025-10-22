Air Astana предупредила казахстанцев об опасных ошибках перед полетом

В Air Astana казахстанцам напомнили о правилах безопасности перед полетом. В частности, о правильной перевозке пауэрбанков и литий-ионных батарей, передает NUR.KZ со ссылкой на авиакомпанию.

В Telegram-канале Air Astana обратили внимание пассажиров на то, что категорически запрещено принимать какие-либо предметы от незнакомых лиц для последующего провоза на борту самолета.

"Такие действия могут представлять угрозу для пассажиров и экипажа. Несоблюдение данного правила влечет серьезные последствия, включая снятие с рейса и применение мер административной или уголовной ответственности", - заявили в авиакомпании.

Кроме того, казахстанцам напомнили, что устройства с литий-ионными батареями и сами батареи подлежат особым правилам перевозки.

"Запрещено перевозить пауэрбанки и литий-ионные батареи в зарегистрированном багаже. Их разрешается провозить только в ручной клади, на каждой батарее должна быть указана мощность. Перевозка батарей емкостью свыше 100 Втч допускается только с разрешения авиакомпании, а свыше 160 Втч - не допускается. Использование пауэрбанков на борту самолета строго запрещено", - заключили в Air Astana.

Напомним, недавно самолет авиакомпании Air China совершил аварийную посадку после того, как в ручной клади пассажира загорелась литиевая батарея.

А в конце июля из-за упавшего у пассажира зарядного устройства, пилот самолета, летевшего из Турции в Южную Корею, развернул воздушное судно над Казахстаном. После инцидента турецкая авиакомпания Pegasus запретила брать в ручную кладь пауэрбанки.

