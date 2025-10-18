Пожар вспыхнул на борту самолета в Китае (видео)

Сегодня, 18 октября, самолет авиакомпании Air China совершил аварийную посадку после того, как в ручной клади пассажира загорелась литиевая батарея, передает NUR.KZ со ссылкой на France 24.

Как сообщает телеканал, инцидент произошел на борту ежедневного рейса китайского перевозчика из города Ханчжоу в столицу Южной Кореи.

"В ручной клади пассажира, хранившегося на багажной полке рейса CA139, произошло самопроизвольное возгорание литиевой батареи. Экипаж немедленно отреагировал на ситуацию в соответствии с процедурами, никто не пострадал", - цитирует телеканал заявление авиакомпании.

В сообщении также говорится, что самолет был вынужден совершить незапланированную посадку в шанхайском международном аэропорту Пудун "в целях обеспечения безопасности полета".

Тем временем в Сети публикуют видео произошедшего. На кадрах видно яркое пламя, вырывающееся из багажного отделения самолета.

Fire breaks out in the overhead luggage bin on board Air China flight CA139 while flying between Hangzhou and Seoul.



It is understood that the cause of the fire was a lithium battery in a passenger's luggage spontaneously combusting.



The cabin crew contained the fire and the… pic.twitter.com/IV5LEYxIy5 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 18, 2025

Напомним, в конце июля из-за упавшего у пассажира зарядного устройства, пилот самолета, летевшего из Турции в Южную Корею, развернул воздушное судно над Казахстаном.

Затем сообщалось, что турецкая авиакомпания Pegasus запретила брать в ручную кладь пауэрбанки после инцидента с летевшим из Стамбула в Сеул самолетом.

